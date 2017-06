Nu er der truffet beslutning om Halsskov Lokalråds ønske om igen at få en gågade på denne strækning af Halsskovvej. Foto: Helge Wedel

Ny gågade med bilkørsel tilladt

Slagelse - 09. juni 2017 kl. 11:33 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En langstrakt sag over mere end et halvt år med ønske fra Halsskov Lokalråd om igen at lade Halsskovvej mellem Kongebroen og Bernstensgade i Korsør blive en gågade har nået en afgørelse. I praksis betyder beslutningen i landdistrikts-, teknik- og ejendomsudvalget, at den nuværende ordning med ensrettet bilkørsel tilladt fra nord til syd bibeholdes.

Dog skal bilisterne nu i højere grad tage hensyn til de gående, for der sættes fire skilte op, der fortæller, at strækningen er en »gågade med kørsel tilladt«.

Det betyder, at gaden er reserveret til de gående. Kørsel må derfor kun ske med meget lav hastighed - normalt under 15 km/t, ligesom de kørende skal udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed overfor de gående.

I høringsperioden er der kommet svar fra tre af gadens forretningsdrivende og fra Korsør Erhvervsforening. Alle med budskabet om, at man ikke ønsker en tilbagevenden til en egentlig gågade, hvor bilkørsel ikke er tilladt. De tre forretningsdrivende, der alle mener, at biladgang er vigtig for livet i gaden og for deres butikker, er Jakob Larsen, Hair Designer, Halsskovvej 20a, Betina Hansen, Betinas fodklinik APS, Halsskovvej 16, Korsør og Regner Christensen, Indehaver af Marskandiseren, Halsskovvej 5, Korsør.

Gågade-bestemmelsen blev ophævet i 2011, fordi den ensrettede færdsel ændrede retning fra nord mod syd, så det kunne give flere borgere mulighed for at køre i bil til butikkerne med henblik på at give de forretningsdrivende bedre vilkår og øget omsætning.