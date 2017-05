Se billedserie Den nye bar har været lidt af en kæphest den seneste år for barens formand Anna Andersen. Privatfoto

Ny fredagsbar skal samle de studerende

Slagelse - 27. maj 2017 kl. 13:21 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I hele det snart forgangne studieår har de studerende på UCSJ i Slagelse kæmpet for at få en ny, større og mere tidssvarende fredagsbar.

Det har de gjort ført an af fredagsbarens formand Anna Andersen. Sammen har de skabt en fredagsbar, der kan samle de mange forskellige typer studerende, er går på stedet - både pædagogstuderende, sygeplejerskestuderende og de nye socialrådgiverstuderende, som snart kommer til byen.

- Det har været vigtigt for mig, at skabe en fredagsbar, hvor der er plads til alle - til mange forskellige typer. Det er vigtigt at vi her kan samle de studerende, for et godt studiemiljø handler også om fællesskab og sammenhold, fortæller Anna Andersen.

Det har været vigtigt for formanden, at den nye fredagsbar ikke bare blev magen til alle andre fredagsbare derude.

- Jeg startede med at ansøge om at få større lokaler stillet til rådighed - og det fik vi. Jeg har været rundt på en række forskellige uddannelsessteders campusser for at se på, hvordan de andre holder fredagsbar, og så fandt jeg ud af, at jeg ville gøre det anderledes, fortæller Anna Andersen.

- Derfor har den nye fredagsbar fået tre forskellige rum, så der er noget for enhver smag. Der er et spillerum med forskellige spil, et bodega-inspireret rum, og et mere moderne New York'er-inspireret rum, siger barformanden.

Onsdag åbnede »Kæphesten« så for første gang med en stor åbningsfest med både tale og velkomstdrinks.

- Det gik simpelthen over al forventning! Det var fantastisk at se så stor opbakning til alt det arbejde, vi har gået og lavet. Jeg blev helt rørt. Det var meningen, vi skulle være lukket klokken 2, men vi endte med at holde åbent helt til klokken 5 og der var gang i hele baren, fortæller en glad barformand.

Hun fortæller også, at hun godt kan bruge flere studerende, der vil være en del af barens frivillige personale - og hun lover, at arbejdet giver mening, både i studielivet og på CV'et.