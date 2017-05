Se billedserie Peter Knudsen fortæller, at det er ganske frivilligt, hvordan man udtaler »Café Madogis«. Foto: Per Vagnsø

Ny café ved stranden

Slagelse - 22. maj 2017 kl. 09:03 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I fire år har Peter Knudsen, der bor i Ringsted, ejet den ejendom, der i rigtig mange år husede grill-kiosk »Knolden« på Stenten ved Næsby Strand. Senest lejede han lokaliteterne ud til »Strandperlen«, som lukkede for et par år siden. Når man så har en ven, der hedder Niels Sveium, der er uddannet kok, ligger det ligesom lige for at lade stedet genopstå med mad og is - og trække de to ting sammen til »Café Madogis«.

- Jeg brænder for at sætte noget i gang, og vi vil prøve det af sammen. Niels har været køkkenchef flere steder og selv drevet blandt andet Langeliniepavillonen og Asminderød Kro. Vi tager blandt andet på rideferier sammen, og så - over et glas rødvin - sagde jeg: Du, nu har den stået tom i halvandet år. Skulle vi ikke finde på noget?, fortæller 56-årige Peter Knudsen, der er økonomi-uddannet og til daglig arbejder i Forsvarsministeriet.

Den var den et år ældre Niels Sveium, der bor i Gimlinge, og nu er køkkenchef på et ældrecenter, med på, og i øjeblikket er de ved at gøre Stenten 1A klar til åbning 2. juni.

Stedet åbner med både frokostretter og en buffet inspireret af det dansk-franske landkøkken i caféen, ligesom det tilhørende ishus genopstår.