Se billedserie Korsør har fået sin første vandpipecafé. Det koster 90 kroner, at ryge på en vandpipe, men så skulle der også være røg til næsten to timer. Foto: Helge Wedel

Ny café fik en forrygende åbning

Slagelse - 26. maj 2017 kl. 08:22 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

28-årige Mohamed El-Ali og 27-årige Ibrahim El-Ali er henholdsvis sygelejerske og farmakonom, og de er brødre. En aften så de en fodboldkamp sammen i deres lejlighed på Motalavej, og her opstod ideen om at åbne den første vandpipecafé i Korsør. Som tænkt så gjort. I morgen lørdag har Café Dish Dash i den tidligere tapas-resturant og før Café Holger Havnegade 19 været åben i en uge. Og det har bogstavelig talt været en forrygende åbning.

- På de første to dage solgte vi 150 milk-shake, og der var fyldt med gæster, fortæller en glad Mohamed El-Ali, der ikke selv ryger. Han har nattevagter som sygeplejerske, men overvejer orlov for at få cafeen godt fra start. Hans bror Ibrahim, der er ryger, har arbejde på et apotek, så han er i cafeen i aften- og nattetimerne, mens Mohamed tager dagvagter. Begge ved de med deres uddannelse, at rygning er usundt.

- Man skal være mindst 18 år for at komme ind. Vi vil ikke have helt unge til at sidde og ryge her. Vi har også tobak til vandpiperne, som er næsten nikotinfrit, men det koster lidt ekstra, siger Mohamed El-Ali. Han tilføjer, at cafeen også er muligheden for at mødes til et godt socialt samvær. For eksempel at se en fodboldkamp sammen.

Normalprisen for at ryge på en vandpipe er sat til 90 kroner. Og der skulle så være røg til næsten to timer. Tobakken findes i mange smagsnuancer. Eksempelvis smagen af vandmelon eller tyggegummi.

Der er indkøbt 50 vandpiper for 40.000 kroner til de 50 pladser, som cafeen rummer. De helt nye bløde læderstole matcher fint til det orange flisegulv. På bordene er der menukort, som er lænket fast. Årsagen er, at bunden af menukortet er en ladestation til telefoner og tablets. Cafeen er alkoholfri.

Café Dish Dash skulle ifølge Mohamed El-Ali opfylde størrelseskravet på 40 kvadratmeter, så det er tilladt at ryge, men folk fra sundhedsmyndighederne har bebudet, at de vil komme forbi og måle op.

- Skal du ikke advare dine kunder om, at tobaksrygning er usundt?

- Det ved jeg faktisk ikke, om der er krav om, men det vil jeg da spørge sundhedsmyndighederne om, når de kommer, siger Mohamed El-Ali. Han har modtaget mange tilkendegivelse fra kunder, som er glade for, at de nu ikke længere behøver at køre til Slagelse eller hovedstaden, når de vil være sociale sammen omkring en vandpipe.

Cafeens navn har brødrene selv fundet på. Dish Dash er navnet på det lange kjolelignende klædningsstykke, som bæres af blandt andet sheiker.