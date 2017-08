Se billedserie Kommunen har endnu ikke valgt den endelige beholder endnu, men den bliver under alle omstændigheder med to rum. Det bliver også muligt for borgerne at bestille større beholdere end 240 liter. - De nye ordninger er faktisk meget individualiseret i forhold til den enkeltes behov, siger udvalgsformanden.

Ny affaldsordning vedtaget

Slagelse - 30. august 2017 kl. 07:30 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgerne i Slagelse Kommune kan nu se frem til en større ændring i den måde, deres husholdningsaffald m.m. bliver håndteret. Det står klart, efter et stort flertal i byrådet mandag aften besluttede at sige god for den nye plan, som også udvalgsformand i erhvervs- plan og miljøudvalget Villum Christensen har været fortaler for:

- Overordnet set vil der med den nye ordning, som træder i kraft til maj næste år, være tale om en markant service forbedring. Som jeg har udtrykt det, så flytter genbrugspladsen på en vis måde ud til de enkelte borgere. Dels fordi vi som noget nyt henter det grønne affald (haveaffald) efter bestilling en gang hver 14. dag, og dels fordi vi har aftalt med Affald Plus, at de (også efter bestilling) henter storskrald en gang om måneden. Rigtig mange kan derfor slippe for at køre på genbrugsstationen med disse effekter, siger formanden.

På byrådsmødet mandag fastslog Villum Christensen, at genbrug af gamle effekter er noget af det, der giver allermest miljø for pengene, og han nævnte, at der senere kommer en genbrugsbutik til Slagelse.

- Derfor er det også godt, at Affald Plus, som kan reparere det til genbrugsbutikkerne er dem, der indsamler - de har forstand på det. Det koster 30 gange så mange ressourcer at producere en ny kommode fremfor af reparere den gamle, sagde han.

Det nye er, at man nu også - udover madaffald/restaffald har beholdere for papir/pap og glas (syltetøjsglas, vindueglas mv.) samt metal.

- Hvilke omkostninger bliver der for borgerne direkte?

- Vi har ikke de præcise priser endnu, men vi ved, det bliver dyrere, fordi entreprenørerne stort set ikke findes i markedet. Der var kun én, der bød på opgaven, og vi har tidligere fået det meget billigt. Renovationspriserne har derfor i en årrække været nedsat med cirka 25 procent, og vi må nok forvente at vil nærme os det gamle niveau. Det vil der blive meldt ud, når fordelingen på blandt andet sommerhuse og boligselskaberne er fastlagt, slutter Villum Christensen.