Nul spektakel ved kirke-kaos

Slagelse - 21. januar 2017 kl. 14:14 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når omkring 15 forældre og deres børn op til tre år er samlet, kan det normalt godt give lidt spektakel. Børnene var dog usædvanligt stille, da de var hovedpersoner ved premieren på et nyt tiltag i Sankt Povls Kirke i Korsør: »Kaos i kirken«, som dermed ikke helt levede op til navnet.

I det store kirkerum samledes forældre og børn først ved alteret for at tænde lys. Bagefter satte alle sig ned på gulvet. Kirkemedarbejder Pia Jakobsen vækkede en pindsvine-dukke i en kasse, alle sang godmorgen-sang, og så gik pindsvindet på omgang mellem alle børnene. Nogle sendte hurtigt pindsvinet videre, mens andre helst ikke ville af med det igen.

Man kan kalde »Kaos i kirken« en overbygning på babysalmesangen. Her er børnene så store, at de kan være lidt mere med, og det var de. Med store, nysgerrige øjne fulgte de med i det hele, hvadenten det var med en bold på en stor faldskærm, dansende til »Vil du være min hjerteven?« eller udstyret med rasleæg syngende: Vi er allesammen vilde. Ellevilde med at spille. Eller da de skulle fange fisk på et reb eller sæbebobler i luften.

To af forældrene, veninderne Line Larsen og Lena Nielsen med døtrene Melina og Yasmina, var ret sikre på, at de kommer igen, næste gang den står på kirkekaos, hvilket bliver cirka to gange om måneden.

- Det giver et sammenhold, når børn og forældre er sammen i en kirke, og børnene er også døbt her, forklarede Line Larsen.

- Det er noget med roen, og at man er et sted, hvor man ikke plejer at være, lød det fra Lena Nielsen.