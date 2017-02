Slagelse Kommune lægger op til at indføre en fælles henteordning for både haveaffald og storskrald. Først skal forslaget behandles i erhvervs-, plan- og miljøudvalget. Arkivfoto

Nu vil kommunen hente dit haveaffald og storskrald

Slagelse - 02. februar 2017 kl. 07:29 Af Mette Kjær Nielsen

Det skal være slut med at køre på genbrugsstationen med gamle sofaer, aflagte cykler og afklippede grene fra hækken for beboerne i Slagelse Kommune. I hvert fald, hvis både erhvervs-, plan- og miljøudvalget og senere byrådet vælger at vedtage det nye oplæg for håndtering af netop haveaffald og storskrald i Affaldsplan 2014-2024.

I stedet lægges der op til at indføre en henteordning, hvor begge typer affald vil blive hentet ude hos borgerne ude omkring i kommunen. Det skal ske for at øge genanvendelsen af affald i kommunen til 50 procent, sådan som det er ambitionen i den store affaldsplan.

Erhvervs-, plan- og miljøudvalget skal på mandag først tage stilling til, om der skal indføres henholdvis en ordning for haveaffald og en for storskrald. Herpå skal udvalgets medlemmer tage stilling til, om AffaldPlus skal håndtere opgaven, eller om den skal i udbud. De skal også vurdere, om det ordningerne skal omfatte øerne Agersø og Omø - hvilket gør dem mærkbart dyrere. En sidste ting, der skal besluttes angående storskraldet er, om alle skal tilmelde storskrald, eller om der i Slagelse, Skælskør og Korsør skal være fast rutekørsel. Der lægges desuden op til at diskutere, om der i stedet for en fællesløsning angående haveaffaldet skal etableres en tilbudsløsning, fordi langt alle borgere har behov for at få hentet haveaffald.

Indføres planen om at hente haveaffaldet, vil det koste 1,5 million kroner årligt. Indføres også planen om at opsamle storskrald skal 4 millioner årlige kroner tilføjes til omkostningerne. Begge priser inkluderer øerne Agersø og Omø. Lod man i stedet disse stå uden for ordningen, vil det koste henholdsvis 1,4 millioner kroner og 3,8 millioner kroner.

Det svarer til, at det vil koste 37 kroner ekstra årligt per boligenhed for haveaffaldsordningen og 100 kroner for storskraldsordningen, hvis øerne er med, sådan som administrationen anbefaler.

Men nederst i oplægget står:

- Indførelse af henteordningen for storskrald (og haveaffald, red.) kan indeholdes i budget 2018 og i øvrigt finansieres af renovationens mellemværende med kommunekassen, der pr. 31.12.2015 udgør ca. 34,5 mio. kr. Vi forventer at fastholde det nuværende gebyrniveau.