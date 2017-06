Se billedserie Allerede til august eller september får politikerne besked på, hvor det tidligere stadion på Ørnumvej kan bruges til efter det i årevis har fået lov til at ligge øde og forladt hen. Dronefoto: Morten Mikkelsen 24Produktion.

Nu sker der noget for gammelt stadion på Ørnumvej

Slagelse - 20. juni 2017 kl. 07:27 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi skal et spadestik dybere. Derfor har vi bedt forvaltningen komme med oplæg til, hvad det tidligere stadion på Ørnumvej kan bruges til, siger Henrik Brodersen (DF) til Sjællandske. Han er formand for landdistrikts-, teknik - og miljøudvalget.

- Jeg regner med, at politikerne kan have et oplæg til deres møde i august eller september, hvor det er afklaret , hvad der er muligheder. Under alle omstændigheder skal der en ny lokalplan til, ligesom det helt sikkert også bliver nødvendig med dispensation fra gældende regler om strandbeskyttelseslinjen siger Rune Overlade, der er leder ved kommunens ejendomsservice.

- Skal Flemming Jensen fra Storebælt Camping- og Feriecenter redegøre for sine planer i forbindelse med, at han har givet udtryk for, at han vil købe området af kommunen?

- Nej det skal han ikke. Vi når frem til, hvilke vilkår, der skal gælde, hvis det besluttes at udbyde området til salg. Herefter kan Flemming Jensen byde som alle andre, svarer Rune Overlade.

Flemming Jensen udtrykte her i Sjællandske tilbage i november 2016 kritik af, at han ingen reaktion havde fået fra kommunen, efter han i foråret 2016 havde henvendt sig med ønske om at købe stadion-området til brug for blandt andet pladskrævende sportslige aktiviteter, da aktiv ferie med fysiske udfordringer i stadig højere grad efterspørges.

Henrik Brodersen oplyser, at der kun er kommet denne ene henvendelse fra en mulig køber, ligesom ting tager tid.

- Nu får vi afklaret, hvad der er muligheder. Herunder hvordan området kan udbydes til salg og på hvilke vilkår, siger Henrik Brodersen.

Det tidligere stadion på Ørnumvej, der efter fleres mening har rummet nogle af Danmarks bedste fodboldbaner, bliver i dag af kommunen kun plejet så nødtørftigt, at arealerne ikke springer i skov.

Det faldefærdige røde klubhus ejes af FC Storebælt, mens de øvrige bygninger - blandt andet et nyere omklædningshus i mursten - ejes af Slagelse Kommune.