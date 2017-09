Se billedserie Havnefoged Hans Jørgen Assertoft ved den sunkne kutter, som han anslår til at veje omkring 30 ton. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Nu skal sunket kutter fjernes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu skal sunket kutter fjernes

Slagelse - 14. september 2017 kl. 08:10 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For tre år siden lå der to sunkne kuttere i Korsør Marina, men i 2014 blev den ene fjernet og skrottet. Korsør Lystbådehavn betalte, men aftalte en afdragsordning med skibets ejer.

Nu er turen kommet til den anden ombyggede fiskekutter med navnet »Freja«, der i op imod fem år det meste af tiden vandfyldt har stået på bunden ved bro 6 på plads 629.

Men nu skal den fjernes.

- Vi har opsagt ejeren af båden, som vi forgæves har søgt at få til selv at fjerne skibet. Rent juridisk er vi pligtig til at udbyde kutteren på auktion, inden vi går i gang med at fjerne den, siger Hans Jørgen Assertoft til Sjællandske. Han har siden 2012 været havnefoged i Korsør Marina, så han har stort set i alle årene bøvlet med den tidligere store fiskekutter, der er ombygget til lystfartøj med dagligstue og toilet under dæk. Ejeren af kutteren er flere gang lykkedes med at hæve den med pumper men sidst forsvandt strømmen, så pumperne stoppede og kutteren sank. Hans Jørgen Assertoft tvivler på, at det i dag er muligt at hæve kutteren ved hjælp af pumper.

Hvis det mod forventning lykkes at få et bud og solgt kutteren, så vil pengene tilfalde den nuværende ejer, der mener, at kutteren har en stor værdi, erfarer Sjællandske.

Havnefoged Hans Jørgen Assertoft ved endnu ikke præcis, hvordan den omkring 30 ton tunge kutter skal fjernes.

- Hvis man bare siger »fjern den« til et bjærgningsfirma, så koster det mellem 120.000 og 130.000 kroner. Men vi har endnu ikke besluttet, hvordan vi vil gøre det. Den kan jo skilles ad på stedet, ligesom frivilligt arbejde kan betyde en mindre udgift for at få den væk, siger Hans Jørgen Assertoft. Udgiften for at få den fjernet kommer Korsør Marina til at hænge på.

Fristen for at byde på den sunkne kutter er sat til mandag den 25. september. Bud skal mailes til korsoerlystbaadehavn@gmail.dk