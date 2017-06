Det skal være slut med ildelugtende og generende tang på Slagelse Kommunes mest populære strande. To gange om ugen bliver Kobæk Strand renset i badesæsonen. To gange om ugen hele sommeren vil der blive fjernet tang fra Kobæk og Stillige Strand - og fra den kommende Færgehavnen Strand. Foto: Mette Kjær Nielsen

Artiklen: Nu renses Kobæk Strand for tang to gange om ugen

De tre strande vil som noget nyt hver eneste uge badesæsonen igennem blive renset for tang to gange ugentligt. Kommunens øvrige strande er blevet renset en enkelt gang inden sæsonen. I alt er der blevet afsat 1 million kroner til tangrensningsprojektet i 2017.

- Jeg får simpelthen så mange positive tilbagemeldinger allerede. Folk er rigtig glade for at vi fjerner tangen, siger Thomas Stigfeldt.

Der er dog en lille undtagelse. For tangen bliver samlet sammen og flyttet væk fra den mest populære del af strandene. Her bliver det så samlet i bunker, som kan få lov til at drive til havs igen. Det kan genere enkelte borgere - typisk sommerhusejere, fortæller Thomas Stigsfeldt. Men der har ganske enkelt ikke været penge nok til, at man kan køre tangen helt væk for eksempel til forbrænding.