Se billedserie Søndermarksskolen i Slagelse er et af de 14 steder, hvor der skal flest solceller op. Her skal der sættes op for 600.000 kroner.

Nu kommer der solceller på kommunale tage

Slagelse - 26. december 2016 kl. 18:00 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

14 kommunale bygninger vil snart blive forsynet med solceller for i alt 4,7 millioner kroner, skriver Sjællandske.

Det vedtog Slagelse Byråd på sit seneste møde - trods kraftige protester fra Villum Christensen (LA), der angreb den meget lange betalingstid på projektet.

- Efter ændringerne på PSO-afgiften vil tilbagebetalingstiden på det her projekt være oppe på 21 år. Hvad kan der ikke være sket af udvikling om 21 år? Hvem af jer her i byrådet ville mon foretage sådan en investering privat, lød det spørgende fra Villum Christensen.

Han sagde videre, at det jo var naivt at tro, at investeringen vil være med til at redde klimaet.

- Der er jo tale om kvoter, der kan handles, så i stedet for, at vi skal »ose« heroppe, vil man nu i stedet kunne ose i for eksempel Rumænien, lød det fra folketingsmedlemmet, der jo også er formand for kommunens udvalg for erhverv, plan og miljø.

Thomas Clausen fra Enhedslisten sagde modsat, at det ikke handlede så meget om tilbagebetalingstid, men om at bevare jordens resurser.

Hans partifælle Johnny Gregersen, der er inde i tre måneder for Jørn Melchior Nielsen, som er taget på orlov i Afrika, påpegede, at når tilbagebetalingstiden var blevet så lang, så skyldtes det jo, at byrådet havde været så længe om at behandle sagen. Som i øvrigt i sin tid blev startet af netop Jørn Mechior Nielsen.