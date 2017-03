Se billedserie Den sydlige del af Korsør Bypark skal udlægges til boligområde.

Nu kan Halsskov bygges sammen

Slagelse - 07. marts 2017

Store dele af Korsør Bypark udlægges af politikerne til boligområde. Det delte Halsskov kan derfor helt bogstaveligt nu bygges mere sammen.

Jernbanen delte i generationer Halsskov-bydelen i to med sine spor ned til Korsørs gamle Station og jernbanefærgerne. Med den faste forbindelse over og under Storebælt blev stationen flyttet »udenfor« byen. De mange jernbanespor blev fjernet og erstattet af Korsør Bypark, så Halskov-bydelen fortsat var delt i to. Men i fremtiden bliver det nu muligt at bygge bydelen sammen med nye boliger.

Politikerne i erhverv,- plan,- og miljøudvalget besluttede nemlig på deres møde i går mandag, at den nordlige og sydlige del af byparken skal udlægges som boligområde i den nye kommuneplan for de næste fire år. Planen afløser den nuværende fra 2013. Den er dog først gældende, når den også er vedtaget af byrådet.

Korsørs beliggenhed omkranset af vand og underlagt omfattende kultur- og naturfredninger betyder, at byen er ved at løbe tør for udstykningsmuligheder til nye familieboliger.

- Vi skal i Slagelse Kommune i følge prognoserne finde små 200 nye boliger hvert eneste år de næste 10 år. Det kræver at vi skal være parate. Og det er vi også, men Korsør mangler udstykninger, siger formand for erhverv,- plan,- og miljøudvalget, Villum Christensen (LA).

Foruden inddragelsen af dele af byparken, så sagde politikerne også ja til at etablere boligområder ved Stibjergvej i Svenstrup og omkring Højbjergvej ved Højbjergparken.

Korsør er siden 1990'erne vokset i Musholmparken og Højbjergparken. En stigende efterspørgsel se seneste par år efter nye familieboliger har dog medført, at de to område nu er tæt på at være helt udbygget.

Det nye område ved Højbjergparken tænkes anvendt til åben-lav boliger.