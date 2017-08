Nu får kanonjollen syet sine fire sejl

Værftets to lærlinge Rune og Patrick er begge ved at tage en produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse som bådbyggere, og har begge deres vandte gang i arbejdet med at rekonstruere kanonjollen.

- Det er meget sjovt at være med til at sy sejlene. Det er noget helt andet end det, vi er vant til at lave på kanonjollen. Vi skal have et sejlmagerkursus i vores uddannelse, men på skolen skal man normalt kun sy et lille stykke sejl - det er fedt at være med til et rigtigt projekt, siger Rune Olsson, som har været bådbyggerlærling på Værftet det seneste år.