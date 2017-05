Se billedserie Rita Bojesen har i flere år huseret som Misse Møhge på Borreby Gods - i øvrigt sammen med Hedvig Kofoed som Fru Fernando Møhge. Duoen genopstår til Skælskørs nye Matador-dag. Et båthorn til enkefruens kørestol efterlyses til lejligheden. Arkivfoto: Hans Jørgen Johansen

Nu får Skælskør også sin egen Matador-dag

Slagelse - 26. maj 2017 kl. 07:36 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag er der Drengerøvsaften. Snart er det tid til Keramikfestival, Familiefestival, Kulturel Folkefest. Man kunne blive ved - for initiativer og begivenheder er der mange af i Skælskør. Og nu kommer der et nyt skud på stammen, for i år får Skælskør også sin egen Matador-dag.

Det bliver lørdag den 12. august - samme dag som det store, traditionsrige Harboe-ræs. Matador-dagen finder dog sted om formiddagen inden ræset finder sted.

- Vi har valgt at lægge Matador-dagen der, fordi vi gerne vil fejre Lions Skælskørs 40 års jubilæum, Lise Nørgaards 100 års fødselsdag og samtidig holde lidt fast på de mange gæster, der kommer til byen under Harboe-ræset, fortæller tovholder på projektet Rita Bojesen.

På Matadordagen vil Algade være Algade, Korsmorama være Kosmorama og Postgaarden være Postgaarden. Så langt så godt. Tøjbutikken Wilken-Jensen har påtaget sig »rollen« som Damernes Magasin, mens Butik Mille bliver til det konkurrerende Tøjhuset. Uden for byen kommer til at være byskilte til Korsbæk.

Og så bliver Rita Bojesen selv til Misse Møghe, som sammen med de andre kendte karakterer vil husere i Algade.

- Ideen kommer sig af, at jeg på Borreby Gods i mange år til stor bededag har spillet forskellige Matador-karakterer - jeg selv Misse Møhge. Det er også Borreby Teater, der låner os kostumerne til dagen, fortæller initiativtager Rita Bojesen.

Hun forklarer også, at enkelte af de andre roller også er besat. For eksempel er hunden Kvik fundet - og gået i skarp træning for at lære at »tage tyskere«.

Hvem der skal være Mads Skjern, Maude Varnæs, Doktor Hansen, Oberst Hachel, Arnold Vinter, Vicky Hachel - senere Andersen - senere igen Hally - og alle de andre - vil tiden vise. Skuespilinteresserede borgere søges nemlig til mange af Korsbæk-rollerne.

- Vi er ved at arrangere en casting, så vi kan finde de helt rigtige, forklarer Rita Bojesen, som dog forsat mangler at få sat dato på denne casting.

Sidst men ikke mindst fortæller Rita Bojesen, at der kommer til at blive en stor konkurrence for publikum, som for at vinde skal bevæge sig rundt blandt de mange karakterer.

- Gode ideer har det tit med at løbe ud i sandet - men sådan er vi ikke i Skælskør - vi får det til at ske, slutter Rita Bojesen.