Se billedserie Den gamle svenske bus er en sjælden perle, da der kun findes én udover denne i hele verden. Foto: Camilla Adams

Nordisk Veterantræf på havnen i Skælskør

Slagelse - 27. august 2016 kl. 17:56 Af Camilla Adams Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De flotte gamle biler og det dejlige varme vejr trak masser af folk til Skælskør Havn.

Her bød lørdagen på Nordisk Veterantræf for Busser og Lastbiler. Et arrangement stablet på benene af Danmarks Busmuseum for syvende år i træk.

De store køretøjer havde fra morgenstunden været af sted på et orienteringsløb rundt om i det naturskønne området uden for Skælskør by. Her skulle de forbi syv poster, hvor opgaver skulle løses hurtigst muligt.

På havnen var der også besøg af lastbiler i en lidt anden vægtklasse - små el-drevne miniature lastbiler. De blev kørt ned langs havnen, forbi de store køretøjer, til megen begejstring for de andre gæster.

Søndag rykker festlighederne ud på Busmuseet, hvor der i dagens anledning er gratis adgang for alle.

Her kan man fra 10 til 16 se udstillingen af alle busserne og lastbilerne fra om lørdagen samt Busmuseets egne biler.

Også her vil der dagen lang være masser af aktiviteter, mad og drikke og musik leveret af Pia Kupiec med Drengene.

Ligesom om lørdagen kommer den store lastbil med en indbygget F16-simulator også forbi, så man i stedet for at trille med de gamle hjul kan prøve kræfter med, hvordan det føles at være en ægte jager-pilot.