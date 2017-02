Ni nye akutsygeplejerske klar til hjemmebesøg

Det nye akutsygeplejeteam skal hjælpe, når der opstår et akut behov for sygepleje eller ved akut forværring af sygdom, som ikke kan håndteres i den nuværende sygepleje.

- Det nye akutteam får en tæt kontakt til blandt andre de praktiserende læger, som kan ringe direkte til akutteamet og bede om eksempelvis observation af patienten i eget hjem, måling af infektionstal eller give særlige former for medicin. Den særlige behandling gør, at vi sikrer rettidig indlæggelse, og at borgerne ikke lige så hyppigt skal indlægges eller genindlægges, da vi fremover kan løse flere komplicerede sygefaglige opgaver i borgerens eget hjem. Det giver en god tryghed for borgeren, siger centerchef for Sundhed og Ældre i Slagelse Kommune Marianne Kristensen.