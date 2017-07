Kronprinsesse Mary er gennem Mary Fonden meget aktiv i arbejdet med at forebygge og bekæmpe ensomhed i Danmark - senest da hun besøgte Værket på Nørrebro i april (billedet). Værket blev etableret i 2014 som et samarbejde mellem Mary Fonden og Røde Kors, og fra sommeren 2015 har Velux Fonden været finansiel samarbejdspartner i projektet. Lokalt findes Røde Kors på adresserne Jernbanegade 7 og Rosengade 9 B i Slagelse samt på Torvet 2 i Korsør. Foto: Erik Refner Foto: Erik Refner

Netværk for ensomme skaber glæde

Slagelse - 04. juli 2017 kl. 06:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere end 100.000 danskere mellem 30 og 60 år kæmper med alvorlig ensomhed. Men det hjælper at være en del af et netværk, hvor man kan være sammen med andre og få værktøjer til at arbejde med sin ensomhed. Det viser en ny evaluering af Værket - et netværkstilbud gennem Røde Kors til voksne ensomme mellem 30-60 år. Evalueringen viser også, at mere end hver anden føler sig mindre ensom, efter de er startet i Værket. Et flertal af deltagerne oplever desuden, at de er blevet bedre til at fastholde relationer, at de har fået mere mod på at møde nye mennesker, og at de føler sig bedre tilpas og er mere trygge i sociale situationer.

Værket er udviklet af Mary Fonden og Røde Kors. Her mødes grupper på op til 10 voksne, som oplever længerevarende ensomhed, med to-tre frivillige, der sammen sørger for, at der bliver arrangeret aktiviteter og samtaler i et godt fællesskab. Værket fungerer gennem samvær om blandt andet fælles måltider og udflugter og fælles øvelser, der giver deltagerne nye værktøjer til at bevæge sig ud af ensomheden.

Susanne, en 59-årig tidligere deltager fra Slagelse, fortæller:

»Jeg ringede til Værket, startede op og fik nogle værktøjer til at komme videre med mit liv og min ensomhed. Hvis jeg ikke havde ringet den dag, så havde jeg nok været rigtig ensom og måske heller ikke været her i dag. Jeg synes, jeg er vokset meget, specielt igennem det sidste år. Jeg synes, jeg bliver stærkere og stærkere for hver dag og tør stå mere og mere ved mig selv - og det er også med til at gøre, at jeg får det bedre og bedre for hver dag, der går«.

Evalueringen, der er udarbejdet af Ensomme Gamles Værn, bygger på interview med deltagere fra hele landet. Den viser også, at mere end hver anden deltager føler sig mindre ensom nu, at to ud af tre deltagere er blevet bedre til at håndtere deres ensomhed og at stort set alle deltagere har følt glæde ved at komme i netværksgruppen.