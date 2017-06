Nej til udvidelse: Nu bejler nabokommunen

I hvert fald står Næstved Kommune angiveligt klar med en grund i Fuglebjerg, hvis nu firmaet skulle vinke farvel til Slagelse, efter at politikere i kommunens erhvervs-, plan- og miljøudvalg i sidste uge gav virksomheden afslag i forhold til en ønsket opførelse af en 485 kvadratmeter stor tilbygning, som var udset til at huse frostrum og ekspedition, samt en 60 kvadratmeter ditto til kølerum.

Sidstnævnte takker for tilbuddet, men påpeger, at man ønsker at kæmpe for udvidelsen i Slagelse. Man har dog ikke uendeligt med tid, lyder det fra fabrikschefen, som var noget rød af raseri, da han modtog afslaget i sidste uge.

- Vi har igennem de sidste tre-fire år planlagt hele dette setup ud fra de udtagelser, som vi blev stillet i udsigt, da vi traf beslutningen om at flytte vores virksomhed til netop Slagelse. Den genopbygning af Rugvænget 8 kostede alene 14 millioner kroner bare i at få den opdateret til vores produktion. Penge, som måske er spildt for vores vedkommende, siger Michael Jørgensen, som ikke lægger skjul på, at en fremtidig lokalplan, som ikke tillader udvidelsen, vil gøre det nødvendigt at flytte.