Nej til kviste på kendt hus

Ejeren af ejerlejligheden øverst oppe i ejendommen Algade 39 - nok bedre kendt som bager Thers-huset- bad ARKIdesign undersøge og udarbejde et projekt for at erstatte nuværende ovenlysvinduer med kvistvinduer, så lejlighedens rummelighed og lysforhold blev bedre.

- Begrundelsen fra kommunen lød, at afslaget blev givet, fordi ejendommen er forsynet med et man- sard-tag og ikke et saddeltag, men i lokalplan 20 står der intet om tagtyper i forhold til at forsyne huse med kvistvinduer, siger Morten Seeger til Sjællandske. Han tilføjer, at der mindst er 10-15 andre ejendomme i centrum af Korsør med kvistvinduer, hvilket han også redegjorde for, da han klagede over afgørelsen fra Slagelse Kommune til Natur- og Miljøklagenævnet