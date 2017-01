Se billedserie »Død fugl falder sjældent ud af reden«, hedder et gammelt ordsprog. Men det blev også inspirationen til denne specielle hat, som sidste år blev kåret til »Årets Hat«. Foto: Kim Brandt Foto: KIM BRANDT

Nedtælling til damefrokost

Slagelse - 19. januar 2017

For niende år i træk holdes der damefrokost i forbindelse med Sørby Marked. Denne fest er kun for damer, og den plejer at være et tilløbsstykke. Festen afholdes lørdag den 3. juni mellem klokken 13 og 17. Der vil til festen være musik fra bandet »Run 4 Cover« & diskotek Starz.

- Vores dejlige mandlige tjenere sørger for, at kvinderne ikke mangler noget, og de er altid friske på fest og sjov. Der vil være dejlig mad samt fri bar (øl, vin & vand) under hele frokosten, oplyser det til lejligheden sammensatte »damefrokostudvalg«.

Udvalget beretter også om »en særlig fræk overraskelse«, som er med til at skrue op for varmen i teltet, selv om det sjældent er nødvendigt. Hvad overraskelsen går ud på, vil udvalget endnu ikke afsløre.

Endelig er der konkurrencer og kåring af »Årets Hat« - hvor Cut House er sponsor på en »make over« til den heldige vinder. - De sidste år har damerne gjort meget ud af at lave den mest noble, flotteste, sjoveste eller skøreste hat, og det håber vi selvfølgelig også, at de vil i år. De tre bedste bliver belønnet med flotte præmier, så det er bare med at komme i gang, lyder opfordringen.

Damefrokosten er en fest, hvor deltagerne møder hinanden på kryds og tværs. Der bliver snakket, festet og indgået nye bekendtskaber. Mange har allerede forsøgt at købe billetter til årets damefrokost, men billetsalget starter først lørdag den 25. februar klokken 12.

- Billetten koster 350 kroner, og hvis man vil sikre sig en billet, så skal man være tidligt ude. De sidste år har der været udsolgt til damefrokosten, hvor de fleste billetter har være solgt i løbet af få minutter, fortæller arrangørerne.

I år vil der være 256 billetter til salg, som kan købes på Sørbymarkeds hjemmeside under »damefrokost«.

Man kan også melde sig til Facebook-siden »Damefrokost på Sørby Marked«, hvor der er billeder fra og nyheder om damefrokosten. -kim