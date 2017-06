Nedlæggelse af ghettoklubber er udskudt

Basen og Rosenkildegårdens Ungdomscafé i henholdsvis Korsør og Slagelse går om muligt en dyster fremtid i møde. En total nedlæggelse af tilbuddene, som Dansk Folkeparti foreslår, er dog udskudt. Man skal ikke lægge noget ned, før man kan rejse noget andet, lyder argumentet.

Ensretning af tilbud. Det er et af hovedformålene med at nedlægge værestederne Basen på Motalavej i Korsør og Rosenkildegårdens Ungdomscafé i Ringparken i Slagelse - i hvert fald ifølge Dansk Folkeparti, som mener, at det er på tide, at man gør op med gratis særtilbud i kommunen. Man skal i stedet styrke kommunens øvrige tilbud.

Det skriver Sjællandske.

- Så vi bør vælge en anden kurs, sagde Ann Sibbern (DF), da hun mandag på byrådsmødet fastholdt indstillingen om at afvikle klubtilbuddene i kommunens to ghettoer.

En afvikling som foreslået blev dog ikke stemt igennem, men den blev så sandelig diskuteret både under punktet om den boligsociale helhedsplan og det særlige punkt specifikt om Basen og Rosenkildegårdens fremtid - uden dog at bidrage med konkrete, brugbare svar for de unge brugere af stederne og de ansatte, der allerede er blevet varslet om en mulig nedlæggelse af tilbuddene. De må nu vente til efter sommer med endelig afklaring.

Her skal uddannelsesudvalget i stedet ny- og gentænke den kriminalpræventive indsats, som også er en del af den boligsociale helhedsplan for de næste fire år, der ydermere indbefatter fokusområderne beskæftigelse, uddannelse, forebyggelse, forældreansvar, kriminalpræventiv indsats, tryghed og trivsel.

Socialdemokraten Niels Christian Nielsen er dog ikke spor i tvivl om, hvad der skal ske.

- Jeg er modstander af, at Basen og Rosenkildegården indgår i den kommende helhedsplan. Her foregår der en eksklusion af børn og unge fra et fællesskab i kommunens øvrige klubber og idrætsforeninger. Der er i stedet brug for en katapult, der bringer børn og unge fra de berørte boligområder ud i det omkringliggende lokalsamfund, og det skal ske på lige økonomiske vilkår, siger Niels Christian Nielsen, der trods alt ser frem til arbejdet i uddannelsesudvalget, hvor han også selv sidder.