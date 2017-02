Se billedserie Denne tegning viser Harrested Å som den grønne linje. De lyse klatter er de nye vanddækkede områder. Øverst den sø, Carl Lawaetz får gravet, og ovenpå den et område, hvor der udlægges ny muld.

Naturprojekt giver ørreder og rent vand

Slagelse - 14. februar 2017 kl. 09:11 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bedre vandkvalitet, mindre risiko for oversvømmelser og bedre levebetingelser for dyr og planter. Det er nogle af fordelene ved et naturprojekt omkring Harrested Å, som nu snart er ved at være klar.

I et stykke tid har store maskiner været i sving på engen ved Falkensteen, hvor der blandt andet er blevet gravet tre bassiner som en del af et minivådområde. Det skal fungere som et naturligt renseanlæg, så drænvandet fra området kan blive renset for okker, organisk materiale, kvælstof og fosfor inden det ledes ud i Harrested Å.

Selve åen er samtidig blevet restaureret på en strækning på 1400 meter, hvor den golde sandbund er blevet erstattet af tonsvis af sten.

- Det betyder rigtig gode betingelser for ørredyngel, hvilket vil føre til, at der bliver mange flere ørreder ude ved kysten. Fiskene får mulighed for at skjule sig bag stenene, hvilket betyder, at de ikke kommer så meget op at slås og æder hinanden, siger biolog Lars Gaarn fra Slagelse Kommune.

Han viste forleden projektet frem for blandt andre næstformand i kommunens udvalg for erhverv, plan og miljø, Knud Vincents (V), der kunne glæde sig over et projekt skabt i et godt samarbejde med ejer af Falkensteen Gods, Carl Lawaetz.

Lodsejer fik egen sø

Projektområdet er på omkring tre hektar, og det kommer også til at omfatte en lille sø, hvilket egentlig ikke var planen fra start.

Men i stedet for at få erstatning for tab af afgrøder på stedet valgte Carl Lawaetz at få kommunens entreprenør Hede Danmark til at etablere en kunstig sø.

- Det er så dejligt med en sø. Der kan ske så mange aktiviteter omkring den, siger Carl Lawaetz, der også glæder sig til, at der skal gå kvæg på arealet.

Det taler han med en medarbejder i kommunen om, og planen er, at det er køer med kalve af racen Galloway, der fremover skal græsse på den indhegnede eng.