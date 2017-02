Se billedserie Træer i Skælskør Lystskov er blevet markeret med hvide pile til mountainbike-ryttere. Foto: Mathilde Donslund Malling

Naturfredningsforening: Spor til mountainbikes går ud over skoven

Slagelse - 03. februar 2017 kl. 16:46 Af Mathilde Donslund Malling

Det er ikke ulovligt at cykle i Skælskør Lystskov. Alligevel mener Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, at skovens mountainbike-ryttere er gået over stregen.

- Det går ud over både naturen og de folk, som bruger skoven, siger bestyrelsesmedlem Thomas Karlsen.

For eksempel er der blevet malet store, hvide pile på flere træer, som skal markere den nye rute.

- Umiddelbart er det jo positivt, at folk bruger skoven, lyder det fra Thomas Karlsen.

Men han ærgrer over det »unaturlige« udseende, som de hvide markeringer giver.

Og da sporet samtidig viste sig at blive rimelig langt, omkring fire kilometer, synes foreningen ikke, at det er i orden.

Sporet til rytterne går på kryds og tværs af de almindelige gåstier.

- Vi skulle nødigt have, at folk må springe for livet, siger bestyrelsesmedlemmet, der ikke selv har hørt om deciderede episoder, hvor folk har været tæt på at blive ramt af en cykel.

Generelt påpeger han, at skoven er beregnet til fredelige aktiviteter, der ikke burde genere andre.

- I det tilfælde kan man sagtens løbe eller motionere, siger han.

Thomas Karlsen selv har været glad for at bruge skoven, blandt andet til at vise naturen frem for sine tidligere skoleklasser, da han arbejdede som lærer.

- Det er en meget brugt skov, så man burde også tage hensyn til hinanden, påpeger han.

Naturfredningensforeningen mener, at man burde prøve at etablere en bane til mountainbikerne omkring Skælskør Hallen.

Foreningen er været i kontakt med Slagelse Kommune angående mountainbike-stierne.

Her mener man også, at mountainbike-sporet ikke fungerer optimalt.

- Officielt har rytterne ikke fået lov at etablere stien, lyder det fra Mikael Holmgaard-Grejsen, der er skov- og landskabsingeniør i kommunen.

Mountainbike-rytterne har udover pilemarkeringen ikke gjort meget andet end at lave nogle få hop på ruten.

Det største problem ligger ifølge forvaltingen i, at mountainbike-sporet er blevet så langt, som det er.

- Når rytterne er i skoven, så fylder de det hele, hvilket ikke er acceptabelt, siger Mikael Holmgaard-Grejsen.

Han påpeger, at der er mange forskellige folk, som bruger sporet, uanset om det er enkeltpersoner eller klubber,

- Derfor ville det ikke hjælpe noget bare at spærre det af, siger Mikael Holmgaard-Grejsen.

Forvaltningens forslag er umiddelbart, at man opretter en kortere sti til mountainbike-rytterne på måske halvanden kilometer.

- Så skal det være spændende og attraktivt nok til, at folk bliver på det, siger skovingeniøren.

Hvad angår de malede træer, så vil forvaltningen lade markeringerne gå væk af sig selv igen.