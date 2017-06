Slagelses natteravne vil i år for første gang være at finde på Sørbymarkedet, hvor deres fokus er unge, der måske har fået en tår for meget...

Send til din ven. X Artiklen: Natteravne debuterer på Sørbymarked Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Natteravne debuterer på Sørbymarked

Slagelse - 02. juni 2017 kl. 06:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For første gang vil de lokale natteravne og deres karakteristiske gule jakker være at finde i nattelivet under det store Sørbymarked i weekenden.

Udover at være med til at gøre nattelivet mere sikkert for de unge håber natteravnene også at kunne nå ud til flere potentielle frivillige - hvilket for afdelingen i Slagelses vedkommende oftest er forældre.

- De fleste af os har selv børn i alderen, hvor de begynder at bevæge sig ud i nattelivet. At være natteravn giver os mulighed for at være til stede - ikke blot for vores egne børn, men også for andres, siger Lars Jepsen, der er formand for lokalafdelingen i Slagelse.

Selv om de fleste i natteravnene er forældre med voksne børn, udelukker det bestemt ikke, at de unge selv kan være med til at tage ansvar. Det bekræftes af 23-årige Christopher Trung Paulsen, der også deltager i Sørbymarkedet som natteravn:

- Med natteravnene kan andre unge i Slagelse være bevidste om, at de altid har en ekstra ædru ven i byen - nemlig en natteravn. Det vil jeg godt støtte op om, siger han.

Natteravnene i Slagelse har været i gang siden 2001 og består i dag af cirka 30 frivillige. Udover at befinde sig i Slagelses natteliv hver fredag og lørdag er de også til stede ved særlige begivenheder, hvor der skønnes behov for det.