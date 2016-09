Natteravne cykler på Emilies rute

Jane Valsted er med i Natteravnene og også en af koordinatorer hos »Forsvundne Personer, der søndag den 18. september gennemfører en eftersøgning med over 60 dykkere i Korsør Nor. Jane Valsted skrev for nogen tid siden på Facebook, at et stort ønske hos Natteravnene i Korsør var at få nogle cykler, så de bedre kunne nå at komme rundt på de lange strækninger mellem stationen og byen.