Næsby slap nådigt - denne gang

Slagelse - 28. december 2016

Beboerne på Næsby Strand kunne tirsdag formiddag ånde lettet op, efter stormen »Urd« havde tabt pusten. Der var ingen nævneværdige skader, men frygten for den næste - og måske værre storm - er der hele tiden.

- Havde vinden stået i en lidt anden retning, og vandstanden været lidt højere, så havde vi haft balladen, fastslår Jens Ole Rømer, som er medlem af digegruppen i Næsby Strand.

Sammen med sin kone Birgit og hunden Chianti er de tirsdag formiddag på besigtigelse i området, der for tre år siden blev voldsomt oversvømmet med store skader til følge efter »Bodil«.

- Vi har været heldige denne gang, konstatere ægteparret, som samtidig undrer sig over, hvorfor der ikke for længe siden er etableret et dige i området. Der har været talt om det i mere end 10 år nu.

- Det er helt ubegribeligt, at der ikke sker noget. Alle planer er lavet for længst, der har været høringer blandt beboerne, kommunen er med på at hjælpe til - og vi beboere er også indstillet på at være med til at betale, fortæller Jens Ole Rømer.

Alligevel er kæden hoppet af et sted i systemet, som også omfatter Naturklagenævnet og Naturfredningsforeningen.

- Lige nu kan vi ikke gøre andet end at vente på, at den næste storm rammer os. Og så igen håbe på, at vi igen er heldige, siger ægteparret ærgerligt.

Ud af cirka 100 grundejere er det, efter hvad Sjællandske erfarer, kun to, som indtil videre har spændt ben for det videre forløb med etableringen af et dige.

- Det er fint nok, at der er demokrati omkring store beslutninger, men det virker urimeligt, at så få personer kan forhindre os andre i at kunne trække vejret normalt, siger en anden beboer i området, Jens Christensen og fortsætter:

- Ironisk nok er det det hus, som denne gang har været tættest på at få vandskade, siger Jens Christensen.

På turen igennem området står det også lysende klart, hvor udsatte beboerne i virkeligheden er.

I horisonten kan man skimte havet, der denne formiddag stadig viser tænder.

Det eneste, som skiller havet fra de omkring 100 huse, er indtil videre blot naturen, som her mest består af vajende siv.