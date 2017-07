Retten gav politiet ret. 46-årig bilist, som ellers havde nægtet at have kørt for hurtigt på omfartsvejen ved Slagelse, mister kørekortet.

Nægtede at have kørt for hurtigt: 46-årig mister kørekortet

Slagelse - 20. juli 2017 kl. 11:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan sjældent betale sig at argumentere imod en betjent, der netop har standset dig for at køre for hurtigt.

Det må en 46-årig, mandlig bilist fra Slagelse sande, efter han onsdag formiddag fik frakendt førerretten ubetinget. Ikke af en betjent, men af en dommer ved Retten i Næstved, hvor sagen var for.

Bilisten nægtede nemlig i sin tid, rettere i december 2016, at have trådt så hårdt på speederen på omfartsvejen ved Slagelse, at han stod til frakendelse af kørekortet.

Han blev ellers standset med en fart på 147 kilometer i timen på en strækning ved Slagelse, der tillader 70. Der var derfor ingen slinger i valsen, da ordensmagten standsede ham og var klar til næsten at klippe kortet på stedet grundet overskridelsen på mere end 100 procent.

Bilisten, som er fra Slagelse, kunne dog ikke erkende forholdet, hvorfor fartbøden og frakendelsen af kørekortet endte i retten, hvor en dommer onsdag gav politiet ret.

Manøvren koster den 46-årige en bøde på 6000 kroner, et farvel til kortet, og hvad der måtte være af sagsomkostninger.

Desuden må han ikke generhverve kortet inden for de næste seks måneder, hvor han må ty til knallerten, hvis han skal rundt.