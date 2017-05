Naboerne skal høres først i havnesag

Det er dog ikke første gang, at Skælskør Amatør-Sejlklub har anmodet om at få lov til at udvidde parkeringspladsen og pladsen til bådopbevaring. Det forklarer formand for landdistrikts-, teknik- og ejendomsudvalget Henrik Brodersen (DF).

- Vi har valgt at lægge ud med at sende forslaget i forhøring. Vi vil gerne høre, hvad blandt andet naboerne og menighedsrådet har at sige, inden at vi bruger store mængder tid på at arbejde videre med forslaget. Jeg kan godt huske, hvilken medfart det fik sidste gang, de ansøgte, siger Henrik Brodersen (DF). Han skal også mødes med bymidtegruppen i Skælskør for at drøfte sagen.