Se billedserie Hans Erik Møller (til højre) er ikke begejstret ved tanken om, at han får udsigt til en ny Rema 1000 på den anden side af Byskovvej fra terrassen med de støjgener, det kan medføre. Han bakkes op af formanden for grundejerforeningen på Astrid Lindgrensvej, Peter Valentin (til venstre), der peger på tre andre muligheder til placering af butikken. Foto: Arne Svendsen

Naboer vil ikke have ny Rema 1000

Slagelse - 06. februar 2017 kl. 06:27 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nabo-klager punkterede for et års tid siden planerne om at bygge en ny Rema 1000 ud til Byskovvej ved Rønnebærvej.

Som nævnt forleden har kommunens udvalg for erhverv, plan og miljø nu istedet besluttet, at der skal sættes gang i udarbejdelsen af en lokalplan, så en Rema 1000 kan placeres på hjørnet af Jordbærvej og Byskovvej, lige overfor boliger på Astrid Lindgrensvej.

Men også denne plan mødes nu af protester. Nemlig fra de tre beboere på Astrid Lindgrensvej, der bor lige overfor, og som er blevet kontaktet af Slagelse Kommune i forbindelse med en såkaldt foroffentligheds-fase. Samt af grundejerforeningen i området.

- Placering af et supermarked ved Jordbærvej vil uomtvistelig forøge støjniveauet betragteligt. Støj der blandt andet vil komme fra supermarkedes varemodtagelsen. Store last- og kølebiler vil komme og køre fra tidlig morgen. Og det gælder hver dag formentlig inklusiv weekends. Det kan da ikke være rigtigt, at man skal vækkes midt om natten/meget tidlig morgen, fordi der skal modtages varer? Denne støj vil i et vist omfang fortsætte til langt ud på aftenen indtil supermarkedet lukker, skriver Hans Erik Møller, Astrid Lindgrensvej 21, blandt andet i en indsigelse, som de to øvrige beboere har tilsluttet sig.

Hans Erik Møller har taget kontakt til formanden for grundejerforeningen på Astrid Lindgrensvej, Peter Valentin, der efterfølgende også har gjort indsigelse.

Peter Valentin gør opmærksom på tre andre placeringer, der efter grundejerforeningens opfattelse ville være bedre.

For det første en 8000 kvadratmeter facadegrund på Ndr. Ringgade 74.

For det andet et stort grundstykke ejet af kommunen mellem Kassebjerggårdsvej og jernbanen, der rent faktisk er udlagt til serviceområde.

Samt for det tredje et erhvervsområde ved Nykobbelvej med ubebyggede grunde.

Hos Rema 1000 siger udviklingschef Lars Thisted, at man for at imødekomme indsigelserne fra naboerne vil rykke butikken længere væk fra Byskovvej, og den vil også blive vendt, så tilkørslen af varer ikke skal ske ind mod børnehaven på Jordbærvej.

Lars Thisted siger videre, at beboernes ikke skal frygte tilkørsel af varer i nattetimerne.

- Som jeg husker det må varekørsel kun ske i tidsrummet kl. 07-19, siger Lars Thisted.