Mystik om dobbelt bilbrand

At få sin bil brændt af sker efterhånden ret sjældent i Slagelse - men at få begge sine biler brændt af samtidig hører absolut til sjældenhederne.

- På nettet så jeg, at to biler - en Audi Q7 og en Audi TT - var udbrændt seks timer tidligere på Kongstedvej. Der går lige et øjeblik, før det går op for mig, at det lyder meget bekendt, siger Thomas Granhøj til Sjællandske.