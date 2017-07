Myggelys brændte carport ned

Tirsdag kort før midnat modtager Slagelse Brand og Redning et alarmopkald fra Frølunde Fed. Der er gået ild i en carport ved et sommerhus på Tornsangerlunden.

- Der stod ikke nogen biler i carporten. Til gengæld har man haft et havebord til at stå under halvtaget. Her har så stået to myggelys, som er årsag til branden, forklarer indsatslederen.