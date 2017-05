Slagelse Musikhus modtaget 100.000 kroner fra Tuborgfondet - til bedre lyd. Der uddeles i alt 2,5 millioner kroner til 17 spillesteder fordelt over hele Danmark. I alt 65 spillesteder har søgt puljen, og til sammen søgte de om støtte for 21 millioner kroner.

Musikhuset får bedre lyd for 100.000 kroner

Slagelse Musikhus modtager som et af 17 spillesteder, der også nyder en økonomisk håndsrækning, 100.000 kroner fra Tuborgfondet. Pengene skal bruges til at forbedre akustikken ved rytmiske koncerter i den store sal.

Når musikhuset i Slagelse er et af de udvalgte steder, er det fordi, at en regulering af akustikken vil forbedre lydoplevelsen markant og gøre det muligt for musikhuset at leve op til ambitionen om at være det førende og foretrukne professionelle spillested på Sjællands vestkyst.