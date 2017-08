Musikalske talenter vender hjem

De 15 bands og solister har det til fælles, at de alle har været en del af MGK i Slagelse i perioden fra 1997 til 2017, samt at de helt ekstraordinært ønsker at vende hjem for med en koncert at mindes og sige tak for deres tre år på Musikalsk Grundkursus (MGK) i Slagelse, som står over for at blive lukket.

- I år er det præcis 20 år siden, at de første elever startede deres musikalske løbebane på MGK ved Slagelse Musikskole. Det er et privilegium at give unge talenter mulighed for at udvikle sig - og fantastisk at følge deres videre karriere og udvikling. Fra Slagelse spreder der sig et nationalt og internationalt netværk af kreative, musikalske og inspirerende mennesker - en del af disse vender for en aften tilbage for at sige »Tak Slagelse«.