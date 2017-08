Museum sælger ud af storebæltsfærge-nostalgi

Der er nostalgi at købe for alle pengene, når By- og Overfartsmuseet i Korsør for første gang arrangerer oprydningssalg for at skaffe mere plads til museets mange historiske effekter.

- Vi har mange dubletter. Og samtidig pladsmangel, så nu prøver vi med et udsalg. Dels for at skaffe plads og dels for at skaffe penge til driften af museet, siger Jette Isbak Knudsen til Sjællandske. Hun er formand for den private museumsforening, der driver det lokale by- og overfartsmuseum. Efter en fusion med Museum Vestsjælland blev afvist, og tilskuddet fra kommunen blev reduceret væsentlig, drives museet nu udelukkende via frivillige hænder.