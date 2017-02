Mohamed Mujel har oplevet både sejre og nederlag for at nå målet om en professionel kontrakt som cykelrytter. Foto: Alex Tran

Mujel fortæller om sejre og nederlag

- Jeg vil fortælle om mig selv, og hvor meget det virkelig kræver at være cykelrytter, ligesom man må satse hårdt for at nå sine mål, siger Mohamed Mujel. Han tilføjer, at han til tider har haft rigtigt meget at kæmpe med, ligesom det ikke bare har været lutter sejre.