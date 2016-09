Der bliver alligevel ikke adgang forbudt for eksempelvis arbejdsløse til at få en bolig på Motalavej. Foto: Helge Wedel

Motalavej-plan droppet

Slagelse Kommune skal via den såkaldte anvisningsret alligevel ikke bestemme, hvilke beboere der kan få lov til at bo på Motalavej.

- Vi får en årlig udgift på godt to millioner kroner, fordi kommunen har droppet planen om at bestemme, hvem der kan bo på Motalavej, siger formand for Bolig Korsør, Ebbe Jens Ahlgren, til Sjællandske. Han tilføjer, at Bolig Korsørs redegørelse om beslutningsprocessen for den helhedsplan, der skal modernisere og reducere antallet af boliger på Motalavej, bliver sendt til Slagelse Kommune i denne uge. Byrådet besluttede at bede om redegørelsen, fordi den lokale afdelingsbestyrelse på Motalavej havde stemt nej til helhedsplanen,