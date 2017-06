Morskab med et drys alvor ved fugleskydning

- Jeg håber, at vi også til næste år får dig som taler Knuth. Til pressen skal lyde tak for omtaler af vores arbejde og arrangementer. Det gør, at vi er langt bedre til at holde liv i denne historiske tradition, sagde Allan Hessel.

- Vi står foran en meget alvorlig omgang med en udfordret økonomi, der kræver et bredt samarbejde for at løse. Jeg vil gerne rose Flemming Erichsen (S) for at minde om, at det er nødvendigt, at hans og mit parti samarbejder. For vi har et udfordret politisk klima, sagde Stén Knuth. Efterfølgende uddybede han på spørgsmål fra Sjællandske, at fyringer bliver svære at undgå, hvis budgetterne skal nå sammen. Undgås kan de dog ifølge borgmesterem via en flerårig plan, der skærer ned på det nuværende serviceniveau.