En grov sag om børnemishandling begået af kvinde fra Korsør blev udsat, da et vidne ønskede at afgive supplerende forklaring. Foto: Erwin Wodicka/Erwin Wodicka - wodicka@aon.at

Send til din ven. X Artiklen: Mor tiltalt for børnemishandling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mor tiltalt for børnemishandling

Slagelse - 27. februar 2017 kl. 08:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 40-årig kvinde fra Korsør, der er anklaget for at mishandle sine to børn igennem flere år, må væbne sig med tålmodighed, før hendes sag kan endeligt afgøres.

Det var ellers meningen, at sagen skulle afgøres ved Retten i Næstved forleden, men sådan skulle det ikke være. Et vidne, som tidligere var blevet afhørt i sagen, bad nemlig om mulighed for at afgive supplerende forklaring, hvilket gav anledning til protest fra anklagerens side.

Derfor er det nu op til landsretten at vurdere, om vidnet skal have lov til at afgive sin supplerende forklaring - og før den vurdering foreligger, er sagen udsat.

Sagen drejer sig om påstået børnemishandling af to børn, som i dag er henholdsvis 13 og 15 år. Mishandlingen skulle være foregået gennem næsten 10 år - i perioden fra juli 2007 til februar 2016. Den nu 40-årige kvinde skulle flere gange om ugen have slået begge børn med både flad og knyttet hånd, ligesom hun skulle have slået børnene med diverse køkkenredskaber.

Ifølge anklageskriftet skulle hun også have bidt og revet børnene i armene og i håret - og tilmed trådt på deres fødder, mens hun var iført sko med stilethæle.

Sagen er foreløbig udsat til den 21. april, men denne dato kan blive ændret - afhængig af, hvorvidt Landsretten vil tillade et vidne at afgive supplerende forklaring eller ej.