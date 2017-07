Sygemeldte Marianne Rygaard Sørensen fra Skælskør klagede over lang ventetid på afklaring om ferie. Foto: Mathilde Donslund Malling

Mor på sygedagpenge i vildrede: Kunne ikke få svar på ferieønske

Slagelse - 01. juli 2017 kl. 07:25 Af Mathilde Donslund Malling

Det er ikke altid enkelt at få lov til at tage på ferie, hvis man over en længere periode er på sygedagpenge.

Marianne Rygaard Sørensen fra Skælskør og familien ønsker at tage på ferie i september, men kunne ikke umiddelbart få at vide fra Slagelse Kommune, om hun må rejse uden efterfølgende at miste sin ydelse.

- Jeg ved, at nogle kan få lov, siger Marianne Rygaard Sørensen, der blev ledig sidste år og senere sygemeldt.

I øjeblikket er hun i praktik hos SANO.

- Jeg har nerveskadesmerter, hvilket udover smerter kan medføre træthed og svigt i hukommelsen, siger den sygemeldte mor og henviser til, at hendes tilstand har grobund i en trafikulykke for mange år siden.

I år havde familien haft planer om at rejse til Borneo, men Marianne Rygaard Sørensen fandt ud af, at kommunen først skal tage stilling til, om hun overhovedet må tage afsted. Ellers risikerer hun at miste retten sygedagpenge fuldstændigt.

- Jeg mente, at min opsparede ferie fra mit tidligere arbejde ville forhindre de problemer, siger hun.

Marianne Rygaard Sørensen, hendes samlever Michael og 15-årige datter Frida skulle oprindeligt først vente til uge 32, før en afklaring om deres rejseplaner kunne være på plads.

- Der ville det være for sent at bestille rejse, og et senere tidspunkt ville ikke være muligt for min datter, siger den sygemeldte mor.

Hun mener, at både tropernes varme og samvær med familien vil kunne være med til at forbedre hendes tilstand.

Efter udsigten til den lange ventetid klagede Marianne Rygaard Sørensen til kommunen, for at hun kan få et endegyldigt ja eller nej.

Herfra udtaler arbejdsmarkedschef Jens Højlund, at man vil arbejde på allerede at give hende et svar i næste uge.