Mønsterelev smides ud af Danmark

Slagelse - 05. februar 2017 kl. 18:15

- Da jeg fik beskeden, gik mit hoved bare i stå. Jeg kunne ikke rigtig tænke noget, og alle mine forestillinger om livet forsvandt. Jeg er chokeret og ved slet ikke, hvad jeg skal.

Xu Zhang er ulykkelig, efter hun i weekenden fik besked om, at hun senest på fredag skal forlade Danmark, hvor hun har boet de sidste seks og et halvt år.

Udlændingestyrelsen har efter halvandet år svaret på hendes ansøgning om familiesammenføring. Og styrelsen har vurderet, at der ikke foreligger særlige grunde for at give Xu Zhang opholdstilladelse i Danmark, idet hun ikke har nogen særlig tilknyning til Danmark, selv om både hendes mor og moster bor og arbejder i Slagelse.

Den 23-årige pige er i dag bosiddende i Slagelse og i gang med en videregående shippinguddannelse på CBS i København, men det slutter altså nu.

- Jeg forstår ikke, at Udlændingestyrelsen vurderer, at jeg ikke har nogen særlig tilknytning til Danmark, hvor jeg kom til som 16-årig og hvor både min mor og moster bor. Min mor er også meget ked af det, for jeg er hendes eneste barn, siger Xu Zhang.

Hun kan ikke huske, hvornår hun sidst har haft kontakt med sin far i Kina, og hun ved slet ikke, hvad hun skal tage sig til, hvis hun bliver sendt tilbage til Kina.

Hendes advokat vil mandag anke Udlændingestyrelsens afgørelse. Men det forandrer sandsynligvis intet ved, at hun skal rejse ud af landet på fredag og afvente svar på anken i Kina. Det kan tage flere år før en ankesag er endeligt afgjort.

Udlændingestyrelsen anerkender, at Xu Zhang har opnået en vis tilknytning til Danmark, eftersom hun har boet her siden maj 2010. Men styrelsen skriver også:

»Det er dog tillagt negativ vægt, at du har haft dine formative år i Kina, og at du må vurderes at have en større tilknytning til Kina, hvor du har boet, indtil du var 16 år. Det forhold, at du har en mor i Danmark, kan ikke føre til en ændret vurdering. Vi har her lagt vægt på, at du nu er 23 år gammel, myndig og dermed må formodes at kunne klare dig selv«

Xu Zhang selv har taget sin gymnasie-eksamen på HHX i Næstved, hvor hun betegnes som en mønsterelev, både socialt og fagligt med superflotte karakterer.

Hendes klasselærer på ZBC i Næstved, Toni Andersen, siger, at Xu Zhang er en af de bedste studerende, hun har haft.

- Det gør mig ondt. Hun er ikke den type, der kommer til at ligge Danmark til last. Hun er meget målrettet og socialt anlagt, en god kammerat. Hvad skal hun tilbage til Kina for, spørger hun.