Mistænkt »stalker« blev løsladt

En 25-årig mand fra lokalområdet stod tirsdag formiddag klokken 9.30 ret foran dommeren ved Retten i Næstved i en sag om »stalking« - eller chikane - af sin 19-årige ekskæreste. Dommeren fandt det dog ikke bevist, at den 25-årige havde gjort det, som han er mistænkt for - og derfor blev han løsladt.

Det hele startede søndag aften, hvor den 25-årig mand opsøgte sin ekskæreste på dennes bopæl - selv om manden har et tilhold (forbud) mod at opsøge hende. På et tidspunkt valgte den 19-årige pige at køre til Ringsted i sin bil, og det var i den forbindelse, at den trafikale chikane opstod.