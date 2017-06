Dommen er faldet i Skælskør-søstrenes erstatningssag mod Slagelse Kommune. Her ses Sapran og Amal Hassna ved Østre Landsret under sagen. Deres storesøster Nanna Hansen var ikke til stede under hovedparten af retsmøderne. Deres ældste søster er fortsat anonym og har ikke været en del af sagen, da hun er udviklingshæmmet. Foto: Mette Kjær Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Misbrugte søstre vinder over Slagelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Misbrugte søstre vinder over Slagelse

Slagelse - 14. juni 2017 kl. 10:09 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Præcis klokken 10 faldt dommen i Skælskør-søstrene Nanna Hansen, Sapran og Amal Hassnas erstatningssag mod Slagelse Kommune.

Søstrene ville have Slagelse Kommune til at stå til ansvar for den manglende handling - og det kommer den til, for Østre Landsret har netop afgjort sagen: Søstrene har vundet og får tilkendt erstatning på hver 100.000 kroner.

En sag, hvor de tre søstre med hjælp fra Børns Vilkår og advokat Mads Krøger Pramming har lagt sag an mod kommunen, fordi den tidligere Skælskør Kommune og siden Slagelse Kommune i årevis undlod at reagere på talrige underretninger pigernes om mistrivsel i deres plejefamilie. Mistrivsel som siden har vist sig at omfatte både psykisk, fysisk og seksuel vold - for hvilken plejefaren for længst er dømt og straffet.

Som begrundelse for afgørelsen, lyder det blandt andet fra Østre Landsret:

- At det efter karakteren og alvoren af de forskellige indberetninger og bekymringer må have stået klart for kommunen, at pigerne under anbringelsen på opholdsstedet risikerede at blive udsat for person­lige overgreb, men at kommunen ikke på noget tidspunkt tog skridt til at undersøge forholdene hos plejefamilien nærmere eller hindre, at sådanne overgreb fandt sted. Kommunen tilsidesatte derved sin handlepligt efter Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3 og de dagældende bestemmelser i serviceloven, lyder det i en pressemeddelelse fra Østre Landsret.

Det er endnu uvist om Slagelse Kommune og KL vil anke sagen til Højesteret.

Sagen forventes ydermere at få konsekvenser for omtrent 20 andre sager om børn, der er blevet svigtet af det offentlige, som Børns Vilkår er ved at rejse.

relaterede artikler

Underskriftsindsamling startet for Skælskør-søstre 22. maj 2017 kl. 09:32

Advokat: Anbragte søstre har en god sag 08. maj 2017 kl. 16:20

Slagelse Kommune fastholder Skælskør-overgreb er forældet 28. marts 2017 kl. 06:56