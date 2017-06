Se billedserie Formand for Pårørendeforeningen til Demensramte, Sonja Mikkelsen, og borgmester Stén Knuth tog imod ældreministeren. Foto: Anders Ole Olsen

Minister trak flere til gymnastik

Slagelse - 10. juni 2017 kl. 10:24 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ældreminister Thyra Frank (LA) fik ved en times besøg på plejecentret Blomstergården fredag eftermiddag et udførligt indblik i, hvor mange ting, der de seneste år er sat i værk for at aktivere ældre mennesker og ikke mindst demente.

- Det er meget spændende ting, I har sat i værk. Det er flotte initiativer hele vejen rundt, sagde Thyra Frank, der kom til Slagelse direkte fra et besøg i Næstved, og derefter skulle videre til Korsør.

33 af Blomstergårdens beboere var samlet til gymnastik denne dag. Det var mange flere end normalt. Ministeren havde været noget af et trækplaster, og hun gik rundt og hilste på hver enkelt, inden hun i et lokale ved siden af de gymnastiske udfoldelser hørte om aktiviteter, der ikke kun har med Blomstergården at gøre, men udfolder sig i hele kommunen: Cykling Uden Alder, Sjov Motion, Pårørendeforeningen til demensramte og biografklubben.

Kommunens idrætskonsulent, Bente Nørgaard, kunne blandt andet fortælle, hvordan biografklubben var kommet i gang. Hun skulle selv i Panorama med en veninde, og på vej ud fra sit kontor i Alliancehaven traf Bente Nørgaard en af beboerne dér, Gerda Jensen.

- Hvad laver du, spurgte Bente Nørgaard.

- Ingenting, svarede Gerda Jensen.

Så blev hun inviteret med i biografen, og det første, spæde skridt til klubben var taget.

Siden blev Gerda også en af de mange ældre, som får rickshaw-ture takket være frivillige »cykelpiloter«, og hun berettede for ministeren, hvordan caféerne i byen kommer springende med drikkevarer, når de ældre og deres frivillige pedaltrampere viser sig.

Det var Pårørendegruppen til Demensramte, der havde inviteret ældreministeren, og både gruppens formand, Sonja Mikkelsen, og idrætskonsulent Bente Nørgaard var glade for at give de mange frivillige, der får de forskellige aktiviteter til at lykkes, den cadeau at få ministerbesøg.