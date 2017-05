Se billedserie Undervisningsminister Merete Riisager (V) var mandag morgen på besøg på Xclass i Slagelse i én time. På den tid nåede hun at besøge både EUD-klasse og billedkunst og design-linjen, hvor hun her taler med Sara Taha, Ashia Hussein og Sabrin Ali, der alle tre vil videre på HF efter sommerens ferie.Foto: Per Christensen. Foto: Per Buurgaard Christensen

Minister blev opdateret på Xclass

Slagelse - 16. maj 2017 kl. 07:34 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klokken kvart i ni mandag morgen, kørte en ministerbil op til hovedindgangen på Xclass i Slagelse. Her blev undervisningsminister Merete Riisager (LA) sat af. Hun blev mødt og budt velkommen af skoleleder Jes Lenhard Hansen, formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen, borgmester Steen Knuth (V), skolechef i Slagelse Kommune Per Kensø, leder af UU Vestsjælland Jacob Mortensen - blandt andet.

Formålet med ministerbesøget var at give Merete Riisager et indblik i, hvad et år i 10. klasse egentlig er anno 2017.

- 10. klasse har været en del i vælten de seneste år. Vi vil gerne vise, hvordan 10. klasse også kan se ud. At 10. klasse ikke kun er for »de svage elever«, men at her er mange forskellige unge mennesker, siger Jes Lenhard Hansen, skoleleder på Xclass.

Første stop på rundturen var hos EUD-klassen, der er et samarbejde mellem Xclass og Selandia. Her var eleverne i gang med at arbejde med rumfang.

Ministeren stopper op i klasselokalet og tager sig tid til at tale med flere af de forskellige grupper. Blandt andet tre drenge, der er ved at udregne rumfanget af en stor pilates-bold for herefter at finde ud af, hvad den ville veje, hvis den var fyldt med guld.

- Hvad synes I om at gå her? spørger Merete Riisager drengene.

- Hvad synes I om koblingen med Selandia? spørger hun.

- Hvad får I ud af at gå her?

- Hvad vil I efter 10. klasse?

En af drengene svarer, at han vil fortsætte som elektriker efter sommerferien - og at han vild ind på EUX, så han både får gymnasiefag og erhvervsuddannelse.

Efter besøget hos EUD-linjen, besøgte den store delegation skoles billedkunst- og design. Her blev der primært talt om, hvordan succesoplevelser fra et fag som billedkunst kan være med til at give lidt skoletrætte eller »ikke uddannelsesparate« elever mod på og lyst til at gå i skole igen.