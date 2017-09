Se billedserie Løsning A

Mindre hul til vandsportscenter ønskes

Slagelse - 15. september 2017 kl. 07:09 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bølgerne kan være heftige i Halsskov Havn og vandsportscenteret, når det blæser fra vestlige retninger. Det rådgivende ingeniørfirma Orbicon har derfor udarbejdet en rapport med forslag til, hvordan indsejlingen til havnen kan gøres mindre og dermed bedre beskytte mod bølgerne fra Storebælt.

To forslag A og B til henholdsvis cirka 11,2 mio. kr . og 12,5 mio. kr. - plus moms har været fremlagt og drøftet i §17 stk 4- udvalget - Korsør- byen møder vandet.

Formand for udvalget Hans-Jørn Andersen oplyser til Sjællandsle, at der ikke er taget beslutning om nogen af forslagene.

- Vi har i stedet til vores næste møde bedt om, at få belyst mulighederne for flydende modul-løsninger frem for faste moler bygget op fra havbunden. Dels tror vi, at det er billigere, og så er det mere fleksibelt, siger Hans-Jørn Andersen.

Uanset løsning er der ingen penge til at gå i gang i år, men udvalget kan anbefale byrådet, at pengene til sikring mod bølger bruges i 2018 med det formål at optimere forholdene i vandsportscenteret, så eksterne investorer vil melde sig med indhold og ikke mindst et stort varieret udbud af aktiviteter på og i vandet.

Udvalget har også drøftet, hvordan omverdenen bliver gjort opmærksom på vandsportscenteret. Ikke mindst førnævnte investorer, der skal vide, at der er muligheder for at bruge penge på eksempelvis boligbyggeri, feriehuse/hytter - eventuelt på vandet - og servicefaciliteter inklusiv salg af mad og drikke.

Også en ændring af navnet på vandsportscenteret i Halsskov Havn er under overvejelse, da flere forskellige navne indtil nu har været i brug. Et eventuelt nyt navn anbefales at have et geografisk udgangspunkt.

- Vi har nedsat en arbejdsgruppe, der til vores næste møde skal komme med oplæg til, hvordan kendskabet øges, og om der skal et helt nyt navn i brug, siger Hans-Jørn Andersen. Han tilføjer, at arbejdsgruppen blandt andet vil indbyde foreninger til et møde for at få inspiration til øget kendskab og muligt nyt navn.

Arbejdsgruppen består ud over udvalgsformanden af Flemming Corvinius, Per B. Madsen, Flemming Erichsen (S). Hertil er projektleder Rudi Saltofte Olesen fra Slagelse også med.

Ovenstående skribent har tidligere foreslået Halsskov Springhavn!