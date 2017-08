Mindeparksfest blev en tårnhøj succes

At tale om en »tårnhøj succes« ligger lige for i beskrivelsen af Mindeparksfest 2017 i Boeslunde. For ikke mindst årets nye initiativ, rapelling fra kirkens tårn, blev et tilløbsstykke.

- Jeg mener der var fuldt booket, så 30-40 stykker nåede at komme igennem. Og flere sagde efterfølgende, at de da ærgrede sig over, at de ikke fik prøvet det, så der er da basis for at gentage det til næste år, siger formand for Boeslunde Lokalråd, Jens Klindt, der er godt tilfreds med dagens forløb.