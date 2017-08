Se billedserie En lettet boligformand ved boligblokken Linde Alle 37, 39 og 41, der fjernes fuldstændigt for at åbne boligområdet op. Foto: Helge Wedel

Millioner tabt før nedrivninger

Slagelse - 16. august 2017 kl. 10:15 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er tabt mange millioner hos Bolig Korsør på, at stadig færre de seneste fem år har ønsket at bo til leje i afdeling 7, Fjordvænget og afdeling 12 Linde Alle, Thiesens Alle og Elme Alle, hvor boligblokkene er helt tilbage fra 1950erne. I 2016 er det samlede tab som følge af tomme boliger således opgjort til 7,2 mio. kroner. I 2015 og 2014 var de samlede tab henholdsvis syv mio. kr. og fem mio. kr. - altså et tab på over 20 mio. kr. på blot tre år.

Tilbage i juli 2015 søgte Bolig Korsør derfor om tilladelse til nedrivning og sammenlægning af i alt 43 af de almene boliger i forbindelse med en helhedsplan, der skulle bringe lejerne tilbage som følge af moderniserede og tidsvarende boliger i de to afdelinger.

Renoveringen og ombygningen af boligblokkene gik i gang, selv om statens formelle tilladelse til nedrivning manglede. Blandt andet det stigende flygtningepres på Danmark gjorde, at staten var mere tilbageholdende med at sige ja til nedrivning af billige almene boliger.

Her to år efter ansøgningen er tilladelsen til nedrivningerne nu endelig kommet. Og det er så at sige i sidste øjeblik, når nedrivningerne skal indpasses i den igangværende og fremskredne renovering af boligområdet.

- Det havde været noget svært, hvis vi ikke havde fået tilladelsen. For hvad skulle vi så stille op med de planlagte nedrevne boligblokke, siger en lettet formand for Bolig Korsør Ebbe Jens Ahlgren til Sjællandske.

Formanden tilføjer, at der på grund af de sene nedrivningstilladelser forestår drøftelser med entreprenørerne i forhold tidsplanen.

- Jeg forventer, at de to afdelinger nås færdig inklusiv nedrivninger og ombygninger som planlagt i løbet af sommeren 2018, siger Ebbe Jens Ahlgren.

Han glæder sig samtidig over, at Bolig Korsør i dag stort set ingen udgifter har til såkaldt tomgangsleje for lejligheder, som ikke kan lejes ud.

I morgen torsdag holdes der i øvrigt rejsegilde for renoveringen af afdeling 12.