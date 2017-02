Millioner mangler til den nye helhedsplan

Men nu er der kommet et større eller mindre benspænd. Første skridt var at godkende en plan forud for den egentlige plan - en såkaldt prækvalifikation - som skulle bruges til at søge midler til projektet. Den del er gennemført. Men Landsbyggefonden, som skal stå for en stor del af finansieringen, har nu meldt ud, at den ikke vil støtte med de ansøgte 40 millioner kroner. I stedet kan Slagelse Kommune se frem til 24 millioner kroner fra Landsbyggefonden - og det kun, hvis resten af finansieringen kan sikres igennem en medfinansiering på minimum 8 millioner kroner fra boligorganisationerne og Slagelse Kommune.