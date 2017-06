Milliondyr slingrekurs fortsætter på børneområde

Millionunderskuddet, som også kendetegnede såvel 2015 som 2016, vil ifølge prognosen for 2017 ramme mellem 25 og 30 millioner kroner, hvis ikke der gøres noget drastisk inden længe. Det ud af et budget på 202 millioner kroner.

- Vi skal have undersøgt, hvad det er, der foregår. Hvad er det for unge mennesker, vi har med at gøre, og skal der en mere stram økonomistyring til. Det her skal vi tage alvorligt, og vi er nødt til at bremse op, siger han.