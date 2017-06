Det går skævt på børne- og ungeområdet. Særligt på anbringelsessiden vokser udgifterne, viser notat.

Million-underskud: Dyre anbringelser vælter læsset

Slagelse - 07. juni 2017 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ingen alarmklokker har ifølge administrationen bimlet undervejs. Merforbruget på Slagelse Kommunes specialiserede børne- og ungeområde har fået lov at vokse og vurderes i regnskabet for 2017 at lande på svimlende 35 millioner kroner bare på anbringelsessiden.

Et system, der ikke kunne forudsige udviklingen i sager, og en ringe økonomisk styring er nemlig to af flere årsager til, at en styrtsø af røde millioner for tiden skyller ind over området. Det forventede 2017-regnskab for hele området ventes at ramme et minus på samlet 27 millioner, skriver Sjællandske.

- Det er ekstraordinært, og selv om vi har tilført området penge, vokser udgifterne. Det skal vi have gjort noget ved, siger borgmester Stén Knuth (V), som i et nyligt udsendt notat - som Sjællandske har fået aktindsigt i - kan se, at det især er antallet af anbringelser, som får pengeforbruget til at eksplodere.

Ifølge notatet er der tale om en »markant højere stigning i 2017«, og især første halvår har været slemt. Det er særligt antallet af anbringelser, som hver koster over 700.000 kroner om året, der er vokset.

Der er sket i alt 22 anbringelser af en sådan kaliber, og karakteristisk er, at alle er kommet til efter 2016's tredje kvartal. Heraf drejer de 13 sig om borgere, der tidligere har modtaget en forebyggende foranstaltning.

Politikere over en bred kam efterlyser nu et nærmere kig i tilbudskatalogerne. For hvilke tilbud bruger kommunen egentlig, og kan det på sigt betale sig at oprette egne, kommunale tilbud i stedet for at poste penge i hundedyre, private opholdssteder.

Det spørgsmål stiller blandt andre 1. viceborgmester Michael Gram (FB).

- Det er jo skredet længe, så det er på høje tid, at vi ser på, om ikke det kan betale sig at oprette vores egne tilbud. Vi kan ikke undlade at gribe ind, og vi kan ikke se til, at det går sådan her, fortæller Michael Gram.